“Preocupan las manifestaciones contra el éxodo venezolano”

Incontables son las veces que a los seres humanos se nos presentan oportunidades para expresar la coparticipación sentimental y/o material a nuestros congéneres, especialmente, en la mitigación de sus adversidades, así como también adherirse a sus momentos de júbilo, que sufren o disfrutan respectivamente.

Actualmente, con ayuda de las redes sociales, se ha mejorado la posibilidad de observar a ciertas especies del reino animal, que no dudan en demostrar su ayuda solidaria no solamente a sus congéneres sino también al homo sapiens; en una actitud que luce espontánea, decidida y sin cálculo.

Por causas demasiado conocidas, han llegado últimamente a Ecuador inmigrantes, en especial de la región norte de Sudamérica, quienes huyendo incansables de su “suerte”, atraviesan latitudes cargando a sus espaldas la impiedad del desamparo. Unos, lo hacen de paso a otro destino, otros se quedan.

Al respecto, son muy preocupantes las expresiones ciudadanas que menoscaban su presencia (la constructiva, por supuesto), mientras nuestra solidaridad no se equipara a su infortunio. No olvidemos que a comienzos de los años setenta -en Venezuela, por dar un ejemplo- la cantidad de ecuatorianos fluctuaba el millón de emigrantes, y que algunos millones de nuestros coterráneos son emigrantes en el mundo entero. ¡Que no continúe la invariable paradoja: los que menos tienen más dan, los que más, ¡bien gracias!

Leonardo Cueva Piedra