Preocupación por mi país

Siento pena e impotencia a la vez porque nuestro país. Nuestra gente es tan solidaria con el prójimo, más aún cuando se trata de ayudar a aquellos que no tienen; no obstante que en algunos casos no seamos correspondidos de la misma manera. Es patético, ver ahora en el Terminal Terrestre de Guayaquil, en las calles, en pasos a desnivel, debajo de puentes, a personas pidiendo caridad a toda hora. Ni qué decir en buses y colectivos, en transportes de la Metrovía. No solamente nuestros compatriotas, también extranjeros, sin rumbo y sin orientación. Alguien debe hacer algo. Esto no puede continuar así. La gente está expuesta a la drogadicción, prostitución y otras aberraciones más.

Roberto Flores