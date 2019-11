“Premiamos la infracción”

Tremenda ridiculez las medidas sustitutivas al notario infractor y mal educado: no podrá salir del país (¿y si no tiene costumbre de salir?). No puede vender sus propiedades (¿y si nunca ha tenido interés en venderlas?). Presentarse en una dependencia judicial; gran trabajo ir de visita a una dependencia. Los jueces cada día son más inoperantes (supongo habrá excepciones). ¿Cómo van a corregir a ciertas personas si las penas cada día son más absurdas y de gran insensatez? Hacer cambios que suavizan las culpas cometidas es bochornoso; entonces sigan robando, asaltando, insultando, exportando droga. Sigan, sigan, sigan, que la Justicia también sigue sorda, ciega y muda. ¡Pobre país!

Martha Jurado R.