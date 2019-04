Precarizando la administración pública

Cuando le meten “pensamientos esotéricos” a los procedimientos contractuales, los resultados son inequívocamente paralizantes. No se puede dinamizar la fuente de empleo porque ciertos economistas solo piensan en el enriquecimiento ilícito de las empresas y no se fijan que al normar sanciones a los empresarios, las empresas quedan excluidas de las condiciones del trabajo por horas. Los beneficiados son el resto de la comunidad que pueden aportar al SRI e IESS; la clase media puede descargar sus gastos, porque allanada la viabilidad de la ley, se pueden facturar los trabajos que en la situación actual no reciben factura, servicios como las guardianías, mantenimientos de jardines, lavanderas, de limpieza, etc. Con esta posibilidad, el que recibe el servicio, al emitir factura para el prestador del servicio, hace el descuento correspondiente, y a su vez, cuando hace su declaración al SRI, recibe el Estado, además del impuesto a la renta correspondiente, el aporte al IESS (del trabajador por horas) que debe entregárselo posteriormente como la ley lo establezca a la seguridad social. Y de esta forma quedan atendidas las necesidades de los que requieren fuentes de trabajo, “los patronos imprevistos” por horas que pueden facturar, y el Estado e IESS, que incrementan sus universos de atención a los mas necesitados, siempre que se elabore la ley. Y no poner pretexto de que se precariza la contratación del trabajo.

El que mucho abarca poco aprieta, mientras el bastón del poder no se descentralice, la administración laboral y de justicia seguirá al garete. No se podrá aplicar lo indicado en el párrafo anterior, ni se podrá aplicar la ley de “tres bolas un strike”, muy popular en EE. UU., por las que un delincuente que es aprendido tres veces por delitos cometidos, pasa sin fórmula de juicio directamente a la cárcel por un año. El centralismo es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, con el cuento de que se precariza el trabajo y la justicia.

Ing. Salvador Loffredo