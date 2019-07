Por una cultura de principios, respetando derechos adquiridos

Es lamentable que la mayoría no respete a sus congéneres, al extremo de aprobar legalmente el matrimonio igualitario; estamos reproduciendo a Sodoma y Gomorra. No existe ningún elemento de juicio que se valore como positivo. Lo bueno es político y lo malo, politiquería. Los principios son reglas o normas que orientan al ser humano cambiando facultades espirituales racionales; son de carácter general y universal: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida. Los principios morales también se llaman máximas o precepto constitucional. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano; apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Son universales y se los aprecia en la mayoría de doctrinas y religiones. Sócrates: “la honestidad es un principio que tiene estrecha relación con los principios de verdad, justicia e integridad moral”. Una persona honesta procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Este principio no es legal solo siendo honestos con otros, sino con uno mismo; requiere autoconciencia significativa y coherencia de pensamiento.

Ricardo Ordóñez