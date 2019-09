¿Por qué estamos tan endeudados?

En los actuales momentos se habla en todos los medios escritos y hablados solamente de los diferentes pasos para que se trate de descubrir sobre el porqué estamos tan endeudados con otros países. Los nuevos millonarios que en el gobierno anterior tuvieron una triste acogida y que ahora tratan en su gran mayoría de abandonar el país, se pasean muy orondos y no se ha podido recuperar un solo centavo de lo que se llevaron, mientras que el pueblo ecuatoriano no sabe ya qué hacer para poder equilibrar nuestra economía. En otros países, especialmente sudamericanos, están enviando a la cárcel incluso a exmandatarios que no cumplieron honestamente con lo que los países que los eligieron esperaban de ellos. No hay trabajo para los ecuatorianos; su alimentación se está poniendo en apuros y nos vemos en la necesidad de recibir el apoyo de las FF. AA. debido a la delincuencia a pesar de no ser ese su verdadero papel. Y aparentemente damos paso a ciudadanos de otros países que a más de buscar asilo en nuestro país, comienzan a engrosar la lista de delincuentes, originando más problemas que nuestro débil gobierno debe tratar de solucionar. Solo Dios sabe cuándo volveremos a tomar el rumbo, solucionando las asperezas adquiridas en 10 años de sufrimiento, y a la tranquilidad, devolviendo las esperanzas truncadas en 10 años de prepotencia.

Ing. Édgar Diminich