“La lógica de los correístas”

He leído las declaraciones de la Sra. Gabriela Rivadeneira sobre la acusación que está tramitando la justicia ecuatoriana en contra del Sr. Ricardo Patiño. Ella sostiene, palabras más, palabras menos, que no se puede acusar de instigación a alguien que instiga a un grupo de partidarios en una reunión partidista. Una lógica muy pobre, escasa. Esta afirmación comprueba, una vez más, el nivel al que nos llevó una década de gobierno al que le importó un comino el país y que se centró en tratar de promocionar personajes sin preparación alguna, encumbrándolos a posiciones de mando y poder dignos de personas que tengan preparación adecuada, que razonen con equilibrio y que califiquen las acciones con justeza; sin mencionar los actos de rampante corrupción que implementaron a vista y paciencia de sus coidearios. Instigación, en su acepción más sencilla, significa inducción a hacer algo, especialmente si es negativo. La exhortación hecha por el Sr. Patiño a tomarse las instituciones, a bloquear los caminos, a un grupo de partidarios, es exactamente eso: incitación a hacer algo negativo. ¿O la Sra. Rivadeneira cree que la instigación a un grupo pequeño no cumple con la definición? Por mucho menos que eso, durante el gobierno anterior se encerró a los 10 de Luluncoto, Personas como la Sra. Rivadeneira callaron de manera cómplice y apoyaron la ejecución de un acto vil, producto de mentes ensoberbecidas por el poder y de incondicionalismos indignos de seres humanos. Una instigación es una instigación, no importa si es a una o a decenas de miles de personas.