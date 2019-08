“¡Pobre, la rica Venezuela!”

Algunos países de la OEA y otros de Europa se han unido al servicio del “jefe blanco” para exigir elecciones inmediatas en Venezuela. Que tirano, usurpador, dictador... esos calificativos le endilgan a Maduro, para desprestigiarlo; hasta le fabricaron un golpe de Estado. Ni siquiera eso hicieron bien. Utilizan todos los medios para desinformar al mundo: que Maduro es presidente ilegal. La oposición oculta que ellos son los culpables de la catástrofe en ese bello país. Recuerden que no se puso de acuerdo en formar un solo partido para enfrentar con éxito al socialismo; todos se creyeron presidenciables, surgieron las ambiciones personales y desapareció su patriotismo, se permitieron renunciar a participar en las elecciones, dando lugar a fortificarse al partido gobiernista. Unos cuantos débiles y desconocidos candidatos dieron tibia pelea; fueron arrasados. Maduro fue electo legalmente presidente. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables de la catástrofe? El cuento de que más de 50 países apoyan al autoelegido presidente no funciona, hasta el “paladín de la democracia en el mundo calla”; la ONU tiene unos 192 miembros, por tanto, más del 70 % no lo reconoce como presidente. Esa mayoría sabe que esa actitud no es democrática. La oposición debe aprovechar el tiempo para fortalecerse y en elecciones supervisadas por el mundo, ganar el poder.

MSC. Daniel Uyaguari Zh.