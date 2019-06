Petición a la Asamblea

La Asamblea Nacional debería revisar tres temas importantes: 1. La pensión vitalicia que se paga a todos los expresidentes y exvicepresidentes de este país. No a todos se les debería pagar, ha habido mandatarios corruptos en ejercicio de sus funciones que no lo merecen. 2. Hasta cuándo no analizan y revisan la tabla del consumo de drogas y por qué no la eliminan por completo. Ahora en todas partes están los microtraficantes de droga. 3. No dar paso a lo resuelto por la Corte Constitucional, con el voto de 5 de sus miembros a 4, aprobando el matrimonio igualitario. Se han violentado los artículos 67 tercer inciso y 68 segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador.

Roberto Flores