“Las personas tenemos derecho a la vida”

Circulan videos de que los ´policías no pueden gastar sus municiones ya que tienen que pagarlas y por último si llegan a matar a un delincuente van a la cárcel. La pregunta es cuál es la seguridad por parte del Estado: los ciudadanos no podemos portar armas, los guardias de seguridad tampoco, los metropolitanos ni siquiera toletes, los de tránsito ni se diga, los policías no usan sus armas y muchos de ellos ni tienen.

En la Declaración de los DD. HH. de 1948 se expresa que las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, por lo que se entiende que el ciudadano no debe estar sometido a amenazas, agresiones y a ninguna clase de violencia personal y a sus propiedades.

Abg. Franklin Lituma Manzo