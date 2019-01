“Ni una persona menos en nuestro país, por favor”

El lunes salí a marchar a las calles. No se puede generalizar, pero Ecuador sufre un problema de machismo dentro de su sociedad. Un machismo que se refleja día a día en las calles. No puedo imaginarme vivir con miedo cada vez que salgo solo de casa ni puedo imaginarme tener que caminar apresuradamente o con audífonos para tener que evitar comentarios obscenos de trogloditas masculinos. Pero, sí puedo sentir empatía, y sí puedo salir a las calles para impulsar un cambio. Porque quiero que mi hermana no tenga que enfrentar estos problemas. Porque quiero que exista una igualdad para todas las personas, que se acabe la violencia hacia cualquier género, y se dejen de vulnerar derechos humanos.

Jorge Chuya