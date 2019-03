El peritaje del caso Gabela

Para todo el mundo es inconcebible que un perito no se quede con datos sobre su pericia o la copia de recepción que obtuvo cuando entregó el informe. Desde junio del 2018, en que la excoordinadora del M. de Justicia expresó que efectivamente recibió el informe de Meza, no se conoce nada al respecto, a más de que la Asamblea manejó el tema y recomendó enviar sus conclusiones a la UAFE, a la Fiscalía y al C. Interinstitucional. Tampoco conocemos si la Fiscalía está desarrollando alguna investigación, pues involucra a altos dignatarios del anterior régimen, lo cual amerita que se conozca la realidad; caso contrario podríamos pensar que se oculta la verdad.

Dr. Franklin Lituma