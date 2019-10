Periodistas maltratados durante el paro nacional

Durante el paro nacional fue común encontrar heridos, robos a supermercados o tiendas y muchas personas detenidas, pero existe algo en particular: el maltrato que recibe la prensa cuando intenta hacer su trabajo. Por unos videos aficionados observamos cómo algunos periodistas son maltratados por los manifestantes y de esto algunos se burlan haciendo memes o criticando “que si le lastimaron o no”. Nos damos cuenta del peligro que debe atravesar un reportero en estos eventos: te golpean, destruyen tu herramienta de trabajo o no te dejan cubrir la noticia. Todo esto me hizo recordar a una persona que dijo: “hacer un reportaje no tiene nada de artístico o riesgoso”, pero la realidad es otra. Si bien existen diferentes géneros periodísticos, es un trabajo que implica tener conocimiento, saber cómo realizar las preguntas y estar preparado para lo que pueda suceder, ya sea que no quieran responder y tenga que replantear la preguntar o buscar otro entrevistado.

Es bueno respetar la profesión que cada persona tiene y evitar desmerecer el trabajo. Estar ahí en un paro nacional o cualquier protesta tienen su riesgo.

Carlos Cordovez de la Gasca