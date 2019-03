Pascuales y el caos vehicular

Vehículos estrafalarios, sucios, no obedecen a ningún patrón de conducta normal. Las normas de tránsito de conducción no existen; el respeto en vía pública no importa y son manejados muchas veces por menores de edad; ¿tendrán licencia? En las afueras de un club privado se concentran haciendo algazaras con vocabulario soez. Que alguna autoridad municipal o de tránsito los reubique, culturice y les dé uniformes (manejan en pantaloneta y sin camisa) o en su defecto, les ayude a comprar un taxi. Nuestra provincia merece otro trato en todas sus parroquias. Pascuales es una parroquia pujante, comercial, con empresas transnacionales, pero deja mucho que desear con el tránsito.

Dr. Héctor Panta