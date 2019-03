¿Qué pasa en nuestro querido Ecuador?

Todo este ambiente electoral despierta las pasiones desagradables que ahoga el alma en medio de la podredumbre de la gran mayoría de postulantes. Y vemos tomarse fotos, abrazan y reparten regalos insignificantes entre personas sitiadas por la pobreza. Las mismas caras, sacando pecho en eventos públicos y pavoneándose de su candidatura. A pocos días de las elecciones, un sinnúmero de candidatos (as), cual especies trepadoras y otros con la capacidad del camaleón, reinventando su imagen y proclamándose como los mesías de nuestras comunidades. Por qué siendo una nación con personas maravillosas, capaces de liderar un verdadero desarrollo, la ciencia, el mundo empresarial, el arte, los deportes, en cada una de nuestras comunidades, no se integran a servir al país. Tenemos a la par el lastre de postulantes que no han estado ni están a la altura de las circunstancias y por sus falsas promesas de honestidad, no se dejan ver con verdaderas opciones para liderar el cambio que requieren nuestras ciudades.

Mario Vargas