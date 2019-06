Participación de académicos

Estoy de acuerdo con el Arq. Burgos y con el Ab. Nebot de que los académicos deben participar en política, ganar elecciones y ahí sí poner en práctica sus teorías; hechos y no palabras. Los sabiólogos tienen la obligación moral, cívica y de conciencia de demostrar sus conocimientos en la cancha y no solo dar cátedra desde la tribuna. Si tienen la solución a los problemas, no se la endosen a otros para que lo hagan; afronten su responsabilidad social. Hay instructores de natación que enseñan a nadar desde el borde de la piscina pero nunca se meten al agua para no mojarse; creo que así no debe ser. Los que mucho hablan, al rato de la hora, poco o nada hacen; del dicho al hecho hay mucho trecho.

Miguel Ulloa