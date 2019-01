“Para robar en los buses, los delincuentes tiran palos, piedras y bala”

Los choferes de buses de transporte urbano prestan un importante servicio a la colectividad en la movilización diaria de pasajeros hacia diferentes destinos del puerto principal, sin embargo como parte del trabajo que realizan siempre deben permanecer alertas ante la presencia de antisociales que a veces se suben no solo con el propósito de robar a los usuarios sino también a los propios conductores. En este sentido, el caso que llamó mucho la atención fue el de un chofer que sufrió varias heridas de puñal en diferentes partes del cuerpo (se salvó de milagro) por resistirse al asalto, aunque de todas maneras los agresivos delincuentes se le llevaron el dinero recaudado del cobro de los pasajes.

Independiente de las medidas de seguridad que adopten los choferes y dirigentes de las cooperativas para no resultar víctimas de la delincuencia que ha crecido de manera alarmante, vale que la Policía disponga a los uniformados que mantengan un constante control y vigilancia en los sitios de alta peligrosidad de Guayaquil, especialmente en horas de la noche donde los pillos “disfrazados hasta de trabajadores” se embarcan en los carros para cometer sus fechorías. Lo más preocupante es que según los conductores los delincuentes “tiran palos, piedras y hasta disparan a los buses” si por desgracia no los dejan subir pero no deben hacerlo para precautelar la vida de los pasajeros (porque no falta un usuario que se atreva a enfrentarlos) y de ellos mismos.

Lic. Jhonny Muñoz Lima