“Para evitar pérdidas o robos hay que tener los cinco sentidos alertas”

Tiendas, gasolineras, estos sitios tienen varios nombres y sirven para adquirir varios productos y así evitar las filas en los supermercados. Ayer fui a uno de estos lugares para comprar unas cosas y esperaba encontrar una atención rápida, pero no fue así; estuve 5 minutos para que me cobren y algo curioso pasó. La cajera ayudaba a la cliente que estaba antes de mí, y abandonó la caja; sin fijarse que dejó la registradora abierta. Luego regresó y me cobró.

Y esto una falta grave, siendo otra persona hubiese sustraído algún billete, pero me fui a sentar. Aquí veo 2 cosas: descuido y confiada. Por un lado, una sola persona atiende, con la entrada y salida de clientes puede olvidarse algo. Y confiada porque creyó nadie iba a robar, debido al sector, sin embargo el hecho de dejar la caja abierta fue una torpeza ya que dicho instrumento de trabajo está cerca de la puerta y cualquiera pudo quitar algo de dinero. Entonces la afectada sería la cajera y le proceden a descontar, por un simple descuido.

Una de las posibles soluciones sería: que atiendan 2 personas y no una; ya que no ha de ser la primera vez que ha de pasar algo así, me imagino y si no se puede por falta de dinero, pedir al trabajador más atención, precaución sobre el uso y manejo del dinero que posee. Y fijarse cuanto tiempo se puede demorar con el cliente. Esto no significa que la atención sea robotizada, más bien un poco más consciente, estar con sus 5 sentidos en el trabajo.

Carlos Cordovez de la Gasca G.