Paguen a los maestros jubilados

Da pena que en este país haya gente indolente. Esto comenzó en el nefasto y corrupto gobierno anterior, donde se despilfarró dinero a manos llenas en contratos sin licitación y sobreprecios, y obras mal hechas que salen a la luz en cuadernos y archivos de la corrupción. No hay dinero para pagar a los maestros jubilados. Ellos están realizando con derecho y justicia una huelga de hambre. Hubo dinero para otras cosas y no para pagar lo que por ley les corresponde: incentivos jubilares y compensación económica. Maestros jubilados han fallecido, otros sobreviven con enfermedades catastróficas, otros no tienen para comprar medicamentos. ¿Hasta cuándo Sr. Ministro de Finanzas?

Roberto Flores