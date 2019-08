Tan mal deben de estar las arcas fiscales que el dinero para el pago a los jubilados va a salir de los fondos del banco del IESS. Es la única forma de que se pueda cancelar estos recursos, que no los pagó por negligencia, descuido, indolencia, el nefasto y corrupto gobierno anterior. Eso deja entrever, incluso para los teóricos analistas económicos, que no existen los recursos líquidos y disponibles por parte del Gobierno. El pago se va a dar, parte en bonos y parte en efectivo; la exclusividad de pago la va a tener el Biess. Las casas de valores no van a intervenir en esta negociación - menos mal - porque posiblemente estas le cobren al jubilado el descuento más una comisión.

Roberto Flores