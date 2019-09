“Otras prioridades” y respeto a normas citadinas

Con mucha complacencia, he leído el editorial de hoy (jueves 19 sept.), de Diario EXPRESO, con el título de la referencia, en el cual, con toda claridad y precisión se establece cuáles son los verdaderos problemas que tiene la ciudad, como calles sin pavimentar o repavimentar, falta de veredas; puentes y pasos elevados con juntas desgastadas; cable aéreo no soterrado (llamados “tallarines”); falta de señalética, etc.

Deseo resaltar también, particularmente, cuando el citado editorial hace mención de los agudos problemas sobre urbanismo, áreas verdes, deterioro del medio ambiente, para referirme por enésima vez a las canchas de fútbol ubicadas en la ciudadela La Garzota, que atienden hasta la una de la madrugada, con escándalos de los jugadores que gritan palabras soeces, que utilizan altoparlantes con volúmenes superiores a los decibeles permitidos y venden bebidas alcohólicas, lo cual, como bien saben las autoridades competentes, está prohibido, pero no cumplen ni hacen cumplir las leyes. Y, lo más grave: muchos de estos establecimientos no cuentan con permisos medioambientales, uso de suelo ni permisos para edificar, pues ya se ve a una de estas canchas ampliando el espacio destinado para el consumo de licor para acoger más clientes. Estas novedades, como lo refiere el Diario, “...afectan la calidad de vida de la población y merecen ser abordados planificada y estratégicamente...”. Y agregaría: con mano firme. Que los impuestos prediales sirvan también para corregir estos males.

Ec. Ángel Campoverde