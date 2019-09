Otra emisión de bonos

Se ha ordenado una nueva emisión de bonos a 5 y 10 años, por USD 10 mil millones. Hasta junio, la deuda solo de bonos suma USD 16.813 millones, sin contar con los intereses semestrales. Con esta nueva emisión en papeles, la deuda se incrementa a más de USD 26 mil millones. Los bonos emitidos desde 2014 deberán cancelarse desde 2020 hasta 2030. El FMI no termina de desembolsarnos el préstamo de USD 13 mil millones. Eso implica: que se tiene déficit fiscal, que no se va a reducir el obeso aparato burocrático; que no se va a eliminar impuestos, como el de salida de divisas, y, que se pretende incrementar el IVA. Los próximos gobiernos serán los llamados a pagar esta factura.

Xavier Flores T.