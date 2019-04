Otorgar al campus académico de la U. de Guayaquil una designación adecuada

La denominación otorgada al campus académico de nuestra sesquicentenaria Universidad de Guayaquil es otra muestra de la antihistoria que primó en anteriores épocas en las autoridades de este centro de educación superior. Esta designación no tiene raigambre en el devenir cronológico de la ‘alma mater’, ya que el personaje de la referencia no se debe a ella en calidad de alumno, profesional egresado o catedrático, evidenciándose en este hecho los extremismos y extravíos ideológico -políticos que tuvieran cabida en dicho centro académico en épocas ya superadas. El hecho en mención constituye una situación lacerante para quienes nos debemos en calidad de profesionales a la U. de Guayaquil, dejándonos una honda decepción, ya que existiendo referentes y valores que ejercieron la cátedra, cargos directivos, así como destacados exalumnos que descollaron en su época estudiantil, el campus académico no ostenta el nombre de alguno de ellos, habiéndose recurrido para su designación al nombre de un personaje foráneo. ¿En Chile se aceptaría que sea calificado el campus académico de alguna de sus universidades con el nombre de un ecuatoriano? La respuesta, obviamente sería negativa. Dr. Roberto Passailague, asuma el reto de cambiar la denominación del campus académico de la Universidad de Guayaquil.

Alberto Lucero Avilés