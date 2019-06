Orientar las destrezas a las finanzas

Existen ecuatorianos que desean grandes cambios en su vida pero siguen haciendo lo mismo todos los días; incluso caminan en la misma acera, a veces sin saber que su contacto estratégico camina en la acera de al frente. Se lavan los dientes con la misma mano durante años, sin darle la oportunidad a la otra mano y por ende estimular ambos lóbulos cerebrales para mejorar su capacidad de analizar el entorno. Adicionalmente, el 52 % de los ecuatorianos ganan menos de US$ 500 y ese porcentaje tienen un estrés financiero que fluctúa entre US$ 1.000 y US$ 5.000 en deudas o necesidades. Esperando que las cosas cambien para bien y que la oportunidad caiga del cielo -pero eso no sucede-, comienzan a pintar canas y no llega ese golpe de suerte que tanto anhelan. Recuerde que la oportunidad se necesita provocarla o estimularla, no cae del cielo. Es importante buscar con tiempo una segunda fuente de ingreso y no depender de un solo trabajo, aprender a comercializar las neuronas, habilidades, destrezas. Si trabaja de lunes a viernes bien valdría hacer un extra un sábado. Por ejemplo: si tiene habilidades en matemáticas y física, qué espera para nivelar niños o jóvenes y hacer un extra de forma honesta. Si le ensañaron ballet, dé clase de ballet, dé clases tipo vacacional los sábados. Si le gusta preparar un exquisito ceviche, venda el producto por su barrio. El dinero está en la calle hay que saberlo recoger. Y como consejo para todo emprendedor: procurar llegar a un acuerdo gana-gana: que usted como emprendedor y su cliente se sientan a gusto con el producto o servicio que ofrece. Por eso, en todo lo que haga en materia de negocio, busque siempre el bien para usted y para los demás de forma simultánea, para que el universo conspire a su favor.

Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde