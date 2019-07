Operativos de control deben incluir a buses

En reseña periodística de EXPRESO de julio 3 nos enteramos que los operativos de control desplegados en dos puntos de la ciudad a cargo del cuerpo de agentes de tránsito dejaron como resultado la retención de 16 vehículos (todos livianos y de uso particular) por incumplir normas técnicas-mecánicas; también sancionaron a 13 conductores que no portaban la documentación respectiva o tenían la licencia caducada. Muy bien por los operativos de control que deben llevarse periódicamente; deben aprovecharse para ir esparciendo control y educación sobre el comportamiento de los ciudadanos en las calles, y de los conductores en el respeto a señales y disposiciones de tránsito. Pero resulta incomprensible que estos operativos no se lleven a cabo con los conductores de buses de transporte urbano de pasajeros, cuando más bien, por tratarse de un servicio público que conlleva respeto único y salvaguardia de muchas personas humanas, estos debieran ser más frecuentes y estrictos en varios puntos de la ciudad; lamentablemente no se dan. ¿Por qué? Los señores transportistas hacen gala del irrespeto y comportamiento incivilizado en todos los recorridos de buses. EXPRESO ha dado cuenta de esta realidad en varios reportajes en que se ven buses en completo desorden a todo lo ancho de las calles, deteniéndose en cualquier parte y hasta en media calle para recoger y/o dejar pasajeros, contaminando criminalmente el medioambiente con espeso humo negro que expelen sus tubos de escape, sin silenciador ni catalizador, de exigencia inexcusable e irrenunciable para poder circular, más aún si deben pasar por la Revisión Técnica Vehicular dos veces al año. Entonces resulta incomprensible que ningún operativo de control sea dirigido a los conductores de buses y a sus unidades, para ver si también cumplen las normas técnicas mecánicas. ¿Será que los señores de la ATM no quieren meterse con los señores choferes transportistas para no incomodarlos por tener entre manos algún convenio de tolerancia y permisividad?

Ing. Jorge Nazri Adum