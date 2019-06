Omisiones de toda índole

De acuerdo al Código Penal, quien conoce de una infracción pero guarda silencio comete delito de omisión; igual si deja cometer un delito (y no hace nada) siendo de su responsabilidad el impedirlo. En lo religioso, comete pecado de omisión “el que sabe hacer lo bueno y no lo hace” (Santiago 4:17).

Aplicando estos criterios a la política, me atrevo a decir que los entendidos en esta materia deberían (por el bien del país) participar activamente en ella para que pongan en práctica sus conocimientos y experiencias, y no limitarse solamente a ser analistas o comentaristas. Si no lo hacen, considero que incurren en una omisión social, cívica y patriótica.

Miguel Ulloa Paredes