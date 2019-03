Odebrecht. ¿Qué espera la Fiscalía para encausar a los responsables?

Señor director: La lista de los funcionarios corruptos por los delitos de peculado y cohecho de la constructora Odebrecht ya fue conocida por los fiscales anteriores y que nada hicieron para procesar a sus integrantes; ahora para conocer la misma lista, ha viajado al Brasil la fiscal (e) conjuntamente con otros funcionarios públicos y lo que el país espera es que de una vez por todas se deje de ocultar a los responsables, sin olvidar que aquellos que conocieron de los delitos y no los denunciaron y procesaron, son cómplices y así, tarde o temprano, deberán ser juzgados por omisión y condenados por la justicia. Además no conocemos qué está esperando la fiscal para encausar a Correa como responsable de todos los delitos cometidos en perjuicio del Estado y del pueblo, porque por el solo hecho de que él declaró y de hecho fungió como jefe del Estado y que como tal, jefe de todas las funciones del Estado que estaban a sus órdenes, debe, en consecuencia, responder por los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, alteración de resultados y desaparición de pruebas, abuso de poder, etc., tipificados y sancionados por el COIP, cometidos en las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Participación Ciudadana y Control Social. Señora fiscal, ¿qué está esperando para actuar y no ser cómplice?

Dr. Gustavo Chiriboga C.