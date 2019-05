Nunca tolerar la corrupción

La corrupción nunca se debió haber tolerado ni justificado, venga de donde viniere (sin distingo de grupo social, intereses o conveniencias). Ahora pagamos las consecuencias; lo que sembraron ahora lo cosechamos con el desinterés e indiferencia de la ciudadanía hacia la pillería política. Cuando yo tenía 12 o 15 años de edad, muchos maestros decían que la corrupción era normal en la política y que no se podía hacer nada contra ella; que por gusto me enojaba criticándola, que no importaba que los políticos robaran con tal de que hagan obras. ¿Cómo podemos luchar contra la corrupción si nos enseñaron a ser apáticos hacia ella? Unos a aceptarla y tolerarla y otros a guardar silencio cómplice.

Miguel Ulloa P.