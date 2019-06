Nunca olvidar la supremacía Dios

Todo extremo es malo; en el amor (como dice un bolero) “es malo querer mucho y es malo no querer”; en lo económico es malo tener mucho y malo no tener. Dice la Biblia que si tenemos riqueza podremos olvidarnos de Dios, y si somos pobres podremos reclamarle y renegar de Él (Proverbios 30). Esto no implica resignarse o conformarse (como enseñó la religión tradicional), pues el que lo hace no prospera; la voluntad de Dios es que progresemos en todo (3 Juan 1 y 2). Conozco una pareja de comerciantes que al comenzar su negocio tenían llenos paredes y postes de versículos bíblicos; ahora que ya tienen dinero no los pusieron cuando pintaron el local. ¿Se olvidaron de Dios?

Miguel Ulloa Paredes