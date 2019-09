La Asamblea Nacional solicitó al señor presidente que se incremente el presupuesto asignado a la función Legislativa en $ 40 millones. Luego, bajaron a $ 10 millones. La ciudadanía leyó perpleja la noticia que salió en los diarios del país. La semana anterior no fue aprobada por una gran mayoría de ellos la petición de que se incaute los bienes a aquellos funcionarios públicos que en el desempeño de sus funciones incurran en delitos que origine la incautación de sus propios bienes. Las leyes no tienen efecto retroactivo y rigen a partir de que se ordena su publicación en el Registro Oficial. ¿Por qué no discuten una ley que baje el número de asambleístas a la mitad del que existe ahora?

Roberto Flores