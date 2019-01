Un nuevo año con indecisiones

Hemos recibido un nuevo año con muchas indecisiones en el sentido de que aún no estamos seguros de la dirección que va a tomar este gobierno en 2019. El presidente no termina de limpiar de correístas los puestos claves. Es el único país de Sudamérica que no ha podido recaudar ni un centavo del robo efectuado en el gobierno anterior y en vez de eso, como algo que si consideramos lógico, sube el precio de la gasolina y el diésel ante el aparente malestar de sus usuarios.

Los ecuatorianos pedimos limpieza y desarrollo frontal en economía y finanzas, lo cual no obtendremos hasta no sacar de la Asamblea y de todos los puestos de importancia a los correístas.

Ing. Édgar Diminich M.