“Nuestros jubilados, huérfanos de protección”

Casi nunca hemos visto que un jubilado en nuestro país sea feliz al momento de dejar el trabajo porque sabe que sin trabajar no recibirá nada hasta que la Seguridad Social le dé la gana de liquidarlo y es la cantidad que recibirá, siempre mezquina. Son años de peleas judiciales para que la empresa les pague; expliquemos bien, la pública.

Con la privada no hay esos problemas. Es que no solo que las entidades no les pagan, sino que la administración de justicia sabotea sus derechos y no les entrega justicia a su debido tiempo. En Suecia reciben como salario mínimo $ 2.800 porque tienen la caja de ahorro privada y la seguridad social. Hagamos una cruzada de solidaridad para esta gente.

Ab. Franklin Lituma Manzo