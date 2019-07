Nuestra sociedad está en un abismo

Me disponía a ingerir una pastilla de Atenolol, y cuál fue mi sorpresa que habían ingresado ladrones al departamento que alquilo, y sustraído 100 pastillas de Atenolol y 20 de Losartán. No podía pensar que personas podían perjudicar a un enfermo de 83 años que camina con un andador y no tiene capacidad de defenderse. Por suerte estas pastillas costaban centavos y ya las repuse sin solicitar al IESS. Sustrajeron varios enseres y rompieron las cañerías y llaves del lavadero. Vivo aquí 9 años y nunca he perjudicado a ninguna persona pero siempre trato de ayudar y mantener el debido respeto. Creo que nuestra sociedad está en el oscuro abismo de la ignorancia y corrupción. Los he perdonado por el hecho, pero si regresan tomaré las medidas del caso y actuaré severamente.

Héctor García Rivera