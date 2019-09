Indudablemente el éxito o fracaso de un país se debe a sus gobernantes. Si consideramos que el gobierno anterior se preocupó de alejarnos de los países que en general saben manejar sus intereses, nos aliamos a los que tenían como interés de gobierno el socialismo del siglo XXI, tan desprestigiados considerando sus resultados. El cambio de gobierno con un candidato claramente apoyado por el anterior no nos dio mayores esperanzas de arreglo en el manejo del país; sin embargo nos limitamos a escuchar promesas incumplidas y a ver con asombro a los mismos políticos del gobierno que tanto daño nos hizo durante esos fatídicos 10 años de improperios, absolutismo y falta total de respeto al pueblo ecuatoriano. Nuestra situación actual es preocupante si consideramos una verdadera invasión de extranjeros que ofrecen trabajar por cantidades inferiores e incluso delinquen, como podemos leer diariamente en la prensa. Al salir a la calle no sabemos cómo vamos a encontrar nuestra vivienda. Hay también personas que piden dinero con el pretexto de no haberse alimentado por no tener recursos y que dan feo aspecto en las esquinas de nuestras calles, como frente al Policentro y San Marino. Su situación es lamentable pero no somos nosotros los llamados a solucionar sus problemas sembrados por ellos mismos.

Ing. Édgar Diminich M.