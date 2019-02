“No más líderes cómplices del genocidio socialista”

Por acción, omisión y complicidad a la Revolución bolivariana que, con los petrodólares de los “venezolanos” silenció a Latinoamérica y el mundo, en tres fallidos diálogos (incluye mediación papal) se impidió el ingreso de la ayuda humanitaria desde 2016 a un pueblo asesinado con las balas, tortura, falta de alimentos, hospitales y medicinas en 20 años de socialismo-comunista. El 23F mataron a 14 e hirieron a 285 ciudadanos indefensos que claman libertad. Quemaron “alimentos y medicinas” y bailaron cual diablos su victoria a la ¿ineptitud de ingresar ayuda apelando a la “mínima sensibilidad” que no tienen estas víboras ideológicas? Se pidió “resguardo militar” y los Cascos Azules de la ONU estuvieron ausentes por la complicidad de los socialistas Guterres, Espinosa, Bachelet y Mogherini (PE), con los “no alineados”. Igual en Nicaragua, su parlamento aprobó el ingreso de militares cubanos y venezolanos. Guaidó no debe seguir exponiendo al pueblo ante estos sátrapas y como “última opción”, debe pedir el ingreso de la “coalición militar” por la libertad, paz y democracia en la Amaruka; y más del 80 % de los uniformados reconocerán a Guaidó. El terror son los colectivos, guerrilleros, delincuencia, Hizbulá y mercenarios cubanos-rusos-árabes... El ejército no puede reconocer a Guaidó por el G2-cubano que también vigila a sus familias...

Juan Cobo Rueda