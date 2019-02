No generalizar la corrupción

En el caso de Iván Espinel, declarado inocente pues no se encontró pruebas, anda circulando por redes que esos jueces son corruptos. Les ha tocado soportar comentarios como “tienes que meterlo a la cárcel así no haya pruebas, de lo contrario nadie creerá que es inocente”. ¡Dejemos de generalizar la corrupción en el ámbito jurídico! Aún quedan jueces incorruptos y necesitan alguien que los defienda. Los jueces terminan muriendo por enfermedades como aneurisma y similares que derivan del estrés. Dejemos de viralizar lo que no estamos enterados del todo. Mi padre es mi ejemplo de trabajo honesto y lleno de esfuerzo.

Nathalie Logroño