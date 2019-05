Los niños con SD y su necesario tratamiento

Soy madre de Kenia Villao. Con 17 años, no habla, solo expresa emociones con gestos y caras. No sabía que los niños con Síndrome de Down desarrollan todas sus capacidades si se los ayuda a temprana edad. Por razones económicas nunca la pude inscribir en una escuela para niños especiales. Debía dividir el dinero, de tal forma que me alcanzara para mis 3 hijos. Mi niña nunca se enfermó de pequeña, con gripe ni neumonía, porque la cuidaba muy bien.

Kenia es dulce y tierna, pero el año pasado desarrolló y comenzó a cambiar: agresiva, lloraba, y en la calle se sentaba; no quería caminar. La llevé a un especialista del hospital Los Ceibos que me dijo: “Su hija tiene que pasar por todos los servicios”. Allí ha recibido atención y tratamiento en la mayoría de especialidades. Gracias a ello ya está controlada y no ha vuelto a tener esas conductas”.

María de Lourdes Montoya