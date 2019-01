“Ninguna entidad de Estado puede disponer de los fondos del IESS”

El derecho a la Seguridad Social es irrenunciable, imprescriptible de acuerdo a nuestra Constitución. Lo que existe en el Ecuador es “Seguro Social” financiado tripartitamente por empleadores, trabajadores y un aporte del 45 % que contribuye el Estado ecuatoriano para el beneficio de la jubilación a favor de todos los jubilados, lo indicado de acuerdo con el Art. 370 de la Constitución, sus fondos son propios y distintos de los del Fisco y servirán para cumplir en forma adecuada sus fines, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio.

El informe de la ONU de hace dos años contiene una observación en el sentido de que si el Seguro sigue siendo la caja chica del Estado, la iliquidez que tiene puede llevarlo a una quiebra del sistema de seguro social, en el 2030, no de la Seguridad Social ecuatoriana, que eso solamente existe en la Constitución, como letra muerta, peor se debe expresar que debe aumentarse las cuotas, cuando tenemos un salario unificado que es inferior al salario real que corresponde de acuerdo con el costo de la vida. Lo que debe efectuarse es tratar de cumplir con la norma de que debe haber ocho aportantes por cada jubilado, y sería largo enumerar qué es lo que debe hacerse una vez que ya conocemos que la labor de exministro de Trabajo, en dos años no ha aumentado las plazas laborales. Y esto lo dice la prensa, no es de mi autoría.

Ab. José Bruque Martrus