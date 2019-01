El poeta Diógenes Cuero Caicedo decía que era negro y no afrodescendiente; su realidad racial no la maquillaba con eufemismos que se usan ahora dizque para no herir susceptibilidades o por temor a las reacciones en temas considerados tabúes. Llamar a las cosas por su nombre siempre será lo correcto aunque no nos haga populares o simpáticos; la verdad nos hace libres y debemos decirla con prudencia pero sin encubrirla con frases bonitas para ser agradables o socialmente aceptados. Llamar al pan, pan y al vino, vino (sin dorar la píldora) también nos libera de la hipocresía y de los convencionalismos y prejuicios sociales.

Miguel Ulloa Paredes