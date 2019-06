Negociazo del transporte aerosuspendido

De acuerdo al reportaje de Expreso del lunes 10 de los corrientes, del costo del Proyecto ($ 134 millones) el Municipio aporta con $ 114 millones (85 %) y la concesionaria solo $ 20 millones (15 %). En cambio, sin aportar un solo centavo a favor del Municipio, la firma francesa se lleva un ingreso de 10 millones anuales, con lo que cubrirá sus gastos de personal, repuestos, mantenimiento, limpieza, etc., y sus “modestas utilidades”. La inversión de la firma francesa será recuperada en hasta tres años de operación. Fabuloso negocio para esta empresa cuando por lo general un inversionista arriesga su capital con la esperanza de retorno en por lo menos 6 a 8 años. Todo lo dicho se basa en cifras citadas en el estudio correspondiente que establece en 40.000 los usuarios que a diario utilizarán este transporte que, pagando 70 cts. de dólar por pasaje rendirán $ 28.000 al día, que al año significarán $10’220.000 ($28.000 por 365 días: S10’220.000). De este somero análisis se desprende: 1) si el rápido retorno de su inversión se establece en solo 2 a 3 años bien se podría replantear el convenio para que la recuperación financiera pueda ser en un plazo de 3 a 5 años y estableciendo una rebaja del pasaje a 50 cts., es decir 30 % de su valor original, lo que volvería más atractivo el uso del sistema y hasta aumentaría el número de usuarios. El ingreso de la concesionaria se afectaría en este mismo porcentaje (en disminución): sus ingresos serían de 7 millones en lugar de 10 y la recuperación de su inversión se producirá en algo más de 3 años (7 M x 3 años: 21 M), gozando de los mismos ingresos por 27 años más. 2) Con estas cifras ¿qué le queda al Municipio de Guayaquil? Nada, porque no se establece en el convenio ninguna participación de los ingresos, pero sí en el aporte del 85 % para desarrollar el proyecto. Esto es absolutamente injusto e inequitativo. Y 3) Por qué no seguir el modelo de Medellín, que cuenta con un sistema municipal de transporte urbano efectivo, sin pérdidas, y que ha dado muy buenos resultado en favor de sus ciudadanos?

Ing. Jorge Nazri Adum Bravo