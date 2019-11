“Necesitamos aceras libres de obstáculos, para caminar con seguridad”

Resido en Urdesa Central hace años y siendo usuaria del Centro Gerontólogico Municipal, que queda cerca de mi casa, lo saludable es caminar; mas hacerlo es un malestar por los obstáculos que están en las aceras. La seguridad del adulto mayor es un derecho. En la esquina de Ilanes y Costanera I, frente al parque, hay varias ramas grandes de un árbol tiradas en la acera. No queda otra opción, caminar por la calle que es de una sola vía, con tráfico a gran velocidad, exponiéndose a ser atropellada. Allí hay colgando hasta el piso dos cables de teléfono; se los debe sortear para no enredarse en ellos. También está un pedazo de poste de cemento. Los guayaquileños deseamos salvar los ramales del estero Salado. Vemos el trabajo que hace Visolit, que recoge desperdicios en fundas de yute. No puede hacerlo en el ramal del estero frente al parque porque un chambero vive en el lugar, dando un entorno desagradable: agua contaminada, cartones, botellas, en desorden total. Hace años en un reportaje al chambero, aceptó salir de lugar si se le entrega un triciclo. Se debería dialogar con él; que recicle, pero que lo reciclado lo lleve en triciclo a vender diariamente. Atrás de estos ramales del estero hay hermosos manglares que ya están siendo cercados por el Municipio. Ya se comienzan a escuchar a pajaritos y garzas, que están volviendo a su hábitat.

Laura Gómez