Necesidades de las escuelas unidocentes

De acuerdo al tiempo, las escuelas unidocentes fueron creadas para atender las necesidades educativas de niños y jóvenes de zonas rurales, escasamente pobladas o de poblaciones dispersas.

Para eso estaban capacitados los profesores normalistas, cuya formación fue eliminada y por eso el correato cerró las escuelas unidocentes, de forma arbitraria; según ellos, la solución al problema estaba en dotarlas de nueva infraestructura, llamándolas milenarias, de costos millonarios y la mayoría subutilizadas actualmente.

Por otra parte, el presidente Moreno y el Ministerio de Educación han resuelto reabrir esas escuelas y realizar un estudio específico, geográfico-demográfico y de la realidad socioeconómica de las comunidades donde están esas escuelas.

Se debe revisar la posibilidad de alternativas, con horarios diferenciados, de tener mínimo tres docentes y no uno que se bote posteriormente porque no se alcanza para atender siete grados, no estar a gusto ni tener las capacidades de atender y lidiar con estudiantes de distintas edades. Todo esto quiere decir que no es una alternativa válida la de volver a la unidocencia, entonces se busca qué hacer con estos centros.

La solución tampoco es de construir lujosos edificios, sino de capacitar al educador, con adecuaciones dignas y tecnología, como computadoras con internet, material didáctico moderno, entre otras cosas más; así los programas podrían ser más sólidos y contundentes en la transmisión-adquisición de conocimientos.

Lcdo. Robespierre Rivas