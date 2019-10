Gobierno de transición

El Foro de Sao Paulo de Raúl (y Fidel), en Caracas el 25-07-2019, ideó ataque a la región con vandalismo y terrorismo de harto ‘kushki’ robado y del narcotráfico. Una curul para Venezuela en el CDH-ONU, el G. de Puebla en contrapeso al G. de Lima (lo conforma el señor insulso que casi desaparece a la OEA), control de poderes y la justicia, compra o eliminación de adversarios, asalto a la prensa, más fraudes electorales, etc. Salvar a Bolivia de la dictadura es salvar a la América democrática y pacífica. En todas las embajadas de Bolivia: ¡democracia sí, dictadura no!, ¡elecciones si, fraude no! ¿El padecimiento del Ecuador, fórmula del Foro de Sao Paulo que se quiere enraizar?

Juan Carlos Cobo Rueda