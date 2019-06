Entre libreros

A los tiempos, en el Municipio, nos encontramos con Édgar Freire Rubio, librero quiteño de La Tola, de 72 años. Hablamos de libros, para variar; de tecnología, algo a lo que Édgar no termina de acostumbrarse; de política y de deportes, entre otros temas. Tuvo duras frases contra el correísmo y el morenismo. “No entiendo cómo hay gente que todavía defiende al inescrupuloso que vive en el ático belga”, dijo Édgar. Comentó que los triunfos de Carapaz, Morejón, Heredia y la Sub 20, etc., son testimonio de la valía de los ecuatorianos. Fue muy grato encontrarnos con un librero inteligente que ha servido a Quito y al país a través de los libros y el amor a Quito.