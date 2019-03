Multas por contravenciones de tránsito deben ser progresivas

Señor director:

Muchos ciudadanos conductores responsables de vehículos en la ciudad de Guayaquil, estamos de acuerdo en la NO reducción de las multas por contravenciones de tránsito aplicadas por la ATM; en lo que SÍ estamos de acuerdo es que las multas deben aplicarse gradualmente, según las veces que el conductor las cometa. Ejemplo: el invadir el carril de la metrovía en zona no permitida la primera vez, debería ser motivo de llamado de atención no económica, en la segunda vez que el mismo conductor infrinja la ley, debería ser multado con el 20 % del SMV y si este es reincidente en la misma infracción, aplicarle el 100 % del SMV. Este mismo sistema debería ser aplicado para las otras contravenciones como son: exceso de velocidad, donde se debería modificar el porcentaje de aplicación de la multa; parqueo indebido; zona prohibida de estacionamiento, etc.

Lo que sí cabe realizar la ATM es promover cursos de educación vial obligatorios para los conductores de vehículos reincidentes en sanciones, para hacerlos reflexionar: la pérdida de uso de licencia de conducir mínimo un año.

Carlos Torres Pesantes