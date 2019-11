Mercado de sentencias

Quien da más sale favorecido y como hay muchos clientes hay que abreviar el negocio.

Roberto Salgado, jurista miembro del Comité de Apoyo a la evaluación de la Corte Nacional de Justicia denuncia que “ciertas designaciones de magistrados de la Corte Nacional se apartaron de procedimientos y metodología establecidos para el efecto”.

Se usaba una matriz de sentencias con la misma terminología, jurisprudencia y doctrina, como si existieran modelos preestablecidos a los cuales los jueces adaptaban sus fallos según las circunstancias.

Algunas sentencias son textualmente iguales, lo que significa que sacaban los fallos en forma matrizada y no individualmente, como debe ser.

De 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia evaluados, 24 no aprobaron el proceso y no hay a quién poner en su reemplazo. ¿Investirán a los menos pillos?

Todos los jueces que metieron la mano en la justicia como les ordenó el pícaro mayor, deben ser inhabilitados de ejercer su profesión y encarcelados, porque no juzgaron con probidad y condenaron a inocentes, como los del 30S y los 10 de Luluncoto. Si aquello no sucede, tendremos que obedecer a Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Carlos Mosquera B.