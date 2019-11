Megasueldos y empleados públicos

Pese a solicitud de muchos sectores, el Gobierno y otras entidades públicas no disminuyen en forma considerable y eficaz la cantidad de empleados y funcionarios. No quedarán en la desocupación. Si perciben megasueldos, ganan miles de dólares cada mes, se supone que tienen un coeficiente intelectual elevado y con estas cualidades pueden renunciar por el bien del país y emprender una actividad privada o colaborar en empresas particulares. Tantos miles de empleados públicos realmente son un peso para el país. Gastar más de la 3° parte del presupuesto anual del Estado es inadmisible. O si no continuarán endeudándose con dinero ajeno. Deuda estatal que pagaremos todos.

Giovanni Rosania di Domenico