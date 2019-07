Vergüenza de la familia ecuatoriana y sus líderes

O. Stone a Putin: ¿por qué no se permite la Ideología de género y el proselitismo homosexual en las escuelas? “En Rusia no se persigue, no se encarcela ni se discrimina a ningún adulto por ser homosexual..., pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia, porque la base de esta nación es la familia (“¿oyeron, políticos y jueces”?) ...; al llegar a los 18 años, si decide ser homosexual es una decisión suya..., pero no vamos a tolerar que a la familia la destruyan desde abajo con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido u otro”, Putin. Xi hace lo mismo (sería peor al opio que trajeron los ingleses).

Quienes tienen todo el mérito son la “familia y papás” que, por ejemplo, en China minaron al comunismo ateo con la agricultura comunitaria y hoy con el budismo, el taoísmo y el confucianismo. En Rusia, con la iglesia ortodoxa, el islam y el judaísmo. N. Modi y la familia de la India son más estrictos con la familia del hinduismo y varias religiones. Los 3 abarcan el 39% de habitantes de la Tierra. 84% de la humanidad es creyente, 2,3 MM de cristianos, 1,6 MM de mahometanos, 2,8 MM de budistas, hinduistas y otros.

Duele reconocer que Occidente siempre ha sido más pernicioso, degenerativo y materialista. ¿Con qué “criterio” un niño de 12 años y un adolescente de 17 pueden decidir por su sexualidad o un niño de 8 años entender a otro homosexual? El 29 de junio el país rechazó al espurio matrimonio igualitario, “reformando y violando la C. Magna”, entre muchos artículos el No 1: “La soberanía radica en el pueblo”.

Quito se volcó a la Corte ¿inconstitucional? Y la TV no acolitó como debía. Cubrimos kilómetros, por la Venezuela, y los Glbti lo hacen por la Guayaquil, con gran cobertura. Es una vergüenza que católicos, cristianos, islamitas y judíos no defendamos a la familia y al Ecuador. Bien la familia rusa, china e hindú con Putin, Xi y Nareda. Ley apocalíptica de “5”, R. Oficial de julio 8-2019.

Juan Carlos Cobo R.