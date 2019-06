¿Matrimonio igualitario en Ecuador?

Estimado señor director:

Con respecto al matrimonio igualitario: si esa Ley sale adelante, intente usted explicar a un niño, ¿qué es una familia? ¿Cómo puede pensarse que un cambio que suprime un elemento estructural que caracteriza tanto a una institución desde que esta existe, no va a afectar en absoluto a la institución? De hecho, lo que se pretende con este cambio es una modificación del concepto mismo de matrimonio. Y sobre si eso afectará o no a los matrimonios concretos, no hay más que pensar si la emisión de moneda falsificada afecta o no a los que tienen en su poder moneda verdadera; o si la puesta en circulación de una medicina que tiene dentro del frasco un producto diferente al que dice la etiqueta afecta o no a la vida de los enfermos; o si el ejercicio de una profesión que exige unos conocimientos determinados (medicina, ingeniería, arquitectura, abogacía) por parte de una persona que carece del título oficial, afecta o no a los que sí lo tienen. Llama la atención que en una sociedad como la nuestra, que tanto se preocupa por los controles, etiquetación correcta y la exigencia de información completa al usuario, descuide el “certificado de calidad” de una institución tan central para la sociedad como es el matrimonio.

Dr. Mario Monteverde R.