Matrimonio igualitario

No puedo creer ni aceptar lo que la prensa trajo el jueves 13 en primera página. Temo que Satanás está aquí. ¿Quién eligió a los miembros de la Corte Constitucional? ¿Ellos no fueron elegidos a través del voto popular? Ellos dirimen y dictaminan que se puede pisotear el art. 67 de la Constitución. Que se puede pasar por alto a las Sagradas Escrituras. Nuestro pueblo tiene profundas convicciones cristianas, así piensen de manera diferente sobre las religiones. Pero tienen algo en común: mencionan a la Biblia. No se puede aceptar una barbaridad jurídica, todo porque lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos; hasta la Defensoría del Pueblo está de acuerdo. Inaudito.

Roberto Flores